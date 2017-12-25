Facebook Twitter Rss

Esad ateşkesi ihlal etti!

Esad ateşkesi ihlal etti!.20366
  • Giriş : 25.12.2017 / 17:30:00

Esad rejimi, İdlib ve Hama illerine hava operasyonu düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Suriye yine karıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın talimatıyla İdlib ve Hama illerine düzenlenen hava saldırılarında 2'si kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de gerginliği  azaltma bölgelerinden olan İdlib'e yaptığı 70'in üzerinde hava saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş  ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar,  Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan  Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava  saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına,  Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi."  dedi.

Yusuf, dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan İdlib'e sabah  saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivilin  yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz  kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye,  Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

TRT

Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'da terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı var

Rusya'da terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yayaların arasına daldı.

Buzlar eridi, ABD'nin gizli silahı çıktı!

Buzlar eridi, ABD'nin gizli silahı çıktı!

Buzları erimesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli silahı ortaya çıktı.

 

İsrail'i 3 Türk'ü serbest bıraktı!

İsrail'i 3 Türk'ü serbest bıraktı!

Doğu Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk'ün serbest bırakıldığı öğrenildi.

ABD'den art arda savaş açıklamaları

ABD'den art arda savaş açıklamaları

Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 önemli isim savaş naraları attı.

 

CIA analisti: Dünya bize güldü!

CIA analisti: Dünya bize güldü!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kudüs oylaması ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

Çin'den bağımsız Filistin'e destek!

Çin'den bağımsız Filistin'e destek!

Çin hükümetinden bağımsız Filistin devletine destek geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya