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Esad: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı

Esad: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı.13699
  • Giriş : 14.04.2018 / 13:55:00
  • Güncelleme : 14.04.2018 / 13:55:33

Suriye rejiminin başında bulunan Beşar Esad, saldırı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

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ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yaptı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'da görüntülendi.

Operasyonun ardından Esad'dan ilk açıklama geldi: "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı. Saldırı, terörler mücadelemizi engellemeyecek"

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