Esad: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı
ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yaptı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'da görüntülendi.
Operasyonun ardından Esad'dan ilk açıklama geldi: "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı. Saldırı, terörler mücadelemizi engellemeyecek"
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Dünyayı sarsan saldırının ardından en çok merak edilen, Şam rejimi lideri Beşar Esad'a ne olduğuydu.
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