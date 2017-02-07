Esad'dan ABD Başkanı Trump için açıklama
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye öncelik vermesini olumlu karşıladığını belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ’la mücadeleye öncelik vermesinin umutlandırıcı olduğunu fakat daha somut adım atılmasını beklemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamalarında Esad, "Bunun umut verici olduğuna inanıyorum, fakat beklememiz lazım. Şu anda somut bir şey beklemek için çok erken" dedi.
Esad Belçikalı gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ’a karşı mücadeleyi hızlandırmak için ABD-Rusya işbirliğinin pozitif sonuçları olacağını söylediği de belirtildi. Beşar Esad, Belçika ve diğer batı ülkeleri hükumetlerinin ‘DEAŞ’la savaşa verdikleri katkı’ konusunda sorulan bir soruyu "DEAŞ’a karşı yapılan operasyonlara katkı söz konusu değil. DEAŞ’a karşı ABD ittifakı hakkında konuşmak isterseniz; bu kozmetik bir operasyondu. Bu sadece yanıltıcı bir ittifaktı, çünkü DEAŞ bu operasyon süresince genişliyordu. Aynı zamanda bu operasyon yasadışı bir işlemdir. Çünkü meşru Suriye hükumetiyle istişare etmeden veya izin almaksızın yaşandı ve bu egemenliğimizin ihlalidir. Üçüncüsü, herhangi bir Suriyeli vatandaşın DEAŞ tarafından öldürülmesini engellememişlerdi. Müteşekkir olmak için bir neden var mı? Açıkçası, hayır." diye cevapladı.
"Suriye halkının başka bir başkan seçmesi durumunda kenara çekilmeyi düşünür müsünüz?" sorusunu da Esad "Suriye halkı yeni bir başkan seçerse; benim kenara çekilmeyi seçmem gerekmeyecek; çünkü ben zaten kenarda kalacağım; bu makamın dışında olacağım. Bu çok açık bir durum; çünkü, anayasa, Suriye halkının kararına bağlı olarak, başkanı bu makama getirir ya da bu makamın dışına çıkarır." diye cevapladı.
'SURİYE'DEKİ SAVAŞ ÖNLENEMEZDİ'
Beşar Esad bir soru üzerine de Suriye’deki savaşın daha başından önlenebileceğine inanmadığını belirterek, bazı ülkeleri de sorumlu tuttu. Esad "Önlenebilir olduğunu düşünmedim. Çünkü Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin Suriye’yi istikrarsızlaştırmak ile ilgili kötü niyetleri vardı. Bütün bunlar, ülkemizi karıştırmalarına izin veren bir ülke olarak, savaş öncesi ve şimdi hatalarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu inkâr etmiyorum ve tüm bu olanların yalnızca onların suçu olduğunu söylemiyorum; ancak, bu savaşı başlatan ve sürdüren onlardır ve bunu durdurmak olanaksızdı." dedi.
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