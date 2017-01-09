Esad'dan flaş Astana açıklaması
Suriye Devlet Bşkanı Beşar Esad, Suriye'deki barışı sağlayacak Astana görüşmelerine katılacağını ve her türlü konuyu konuşacağını belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşemelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin de katılacak.
Reuters'ın aktardığı habere göre Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmesi beklenen Suriye görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye açık olduğunu söyledi.
Fransız medyasına konuşan Esad, mevcut sorunu, Astana'daki görüşmelerde masanın "diğer tarafında kimlerin olacağını henüz bilmemeleri" ve halen bir tarih belirlenmemiş olması olarak tanımladı.
DİĞER HABERLER
Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın
Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Selefi camilerinin kapatılmasını önerdi.
Flaş! Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi!
Enflasyona karşı işçileri korumak için asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı.
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!
Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.
İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı
Almanya'da Türk iş adamı cinayeti!
Almanya'nın Ludwigshafen kentinde iş yerleri olan Türk iş adamı İsmail Torun'un cansız bedeni ormanl
ABD'de havalimanında silahlı saldırı!
ABD'de Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda şok bir olay yaşandı.