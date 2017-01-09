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Esad'dan flaş Astana açıklaması

Esad'dan flaş Astana açıklaması.10096
  • Giriş : 09.01.2017 / 10:17:00

Astana'da yapılacak görüşmelerle ilgili Beşar Esad'dan açıklama geldi.

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Suriye Devlet Bşkanı Beşar Esad, Suriye'deki barışı sağlayacak Astana görüşmelerine katılacağını ve her türlü konuyu konuşacağını belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşemelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin de katılacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmesi beklenen Suriye görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye açık olduğunu söyledi.

Fransız medyasına konuşan Esad, mevcut sorunu, Astana'daki görüşmelerde masanın "diğer tarafında kimlerin olacağını henüz bilmemeleri" ve halen bir tarih belirlenmemiş olması olarak tanımladı.

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