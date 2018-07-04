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Esad'dan Suriyelilere 'dönün' çağrısı

Esad'dan Suriyelilere 'dönün' çağrısı.10096
  • Giriş : 04.07.2018 / 14:30:00

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriyelilere 'dönün' çağrısında bulundu.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan çAğrı geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör eylemleri sebebiyle ülkesiden ayrılan Suriyelilere 'dönün' çağrısında bulundu.

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