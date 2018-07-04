Esad'dan Suriyelilere 'dönün' çağrısı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan çAğrı geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör eylemleri sebebiyle ülkesiden ayrılan Suriyelilere 'dönün' çağrısında bulundu.
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