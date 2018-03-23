Esad, Doğu Guta'da yine katliam yaptı
Suriye'de kan durulmuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler, Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da katliam yaptı. 37 sivil düzenlenen saldırıda yanarak can verdi.
.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçakları yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 37 sivil yanarak yaşamını yitirdi.
Rejim ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları nedeniyle bölgedeki siviller sığınaklardan dışarı çıkamıyor.
Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle onbinlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Moskova yönetiminin garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, son aylarda Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle saldırılarını şiddetlendirdi.
.TAKVİM
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