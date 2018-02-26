Esad, Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu
Suriye'de kan durulmuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes sağlanmasına ilişkin kararına rağmen Esad rejimi sivilleri öldürmeye devam ediyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, Esad rejiminin Doğu Guta'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu.
Duma hastanesi yetkilileri de yaptıkları açıklamada, 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.
Esad rejimi son iki ayda Duma ilçesine 3 kez klor gazıyla saldırmıştı.
Hastane kaynakları, kimyasal içerikli saldırı dışında, gün içindeki bombardımanda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.
Rejim güçleri sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine de hava ve karadan saldırılar düzenlemişti. Bombardımanlarda 4 sivil yaşamını yitirmişti.
Böylece sabah saatlerinde başlayan rejim bombardımanında ölen sayısı 5'e yükseldi.
İdlib ve Hama'daki bildirdiğine göre, rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan saldırdı.
BMGK'DAN İNSANİ ATEŞKES KARARI
BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.
Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
İRAN: ATEŞKES TERÖRİSTLERİ KAPSAMIYOR
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ise, Doğu Guta bölgesine yönelik saldırıya devam edileceği sinyalini verdi.
İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Doğu Guta bölgesi için varılan ateşkes antlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
İran ve Suriye rejiminin ateşkese uyacağını ancak "teröristlerin" bulunduğu Şam banliyösü gibi bazı bölgelerin ateşkesin konusu olmadığını söyleyen Bakiri, Batı'nın Suriye'de istikrar istemediğini, Şam'ın mahallelerinin "temizlendiğini" gördükleri için ateşkesi öne sürdüklerini iddia etti.
NTV
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