Esad'ın askerleri Türkmendağı'na saldırdı
Esad rejimi Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmendağı bölgesine saldırdı. Füzelerle gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi şehit oldu 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde bulunan Zeytincik köyü kırsalında nöbet tutan muhalif Türkmenler, nöbet değişimi sırasında rejim güçlerinin füzeli saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama sesleri Yayladağı'ndan duyulurken, bölgede saldırıların devam ettiği öğrenildi.
TRT
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