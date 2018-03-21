Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!
Suriye Devlet Başkanı Esad, yine kan döktü. Düzenlenen saldırıda okul çıkışı öğrencileri hedef alındı. Kanlı saldırıda 20 kişi can verdi.
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