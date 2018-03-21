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Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!

Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!.20366
  • Giriş : 21.03.2018 / 16:48:00

Suriye Devlet Başkanı Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı.

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Büyüyen Beşik

Suriye Devlet Başkanı Esad, yine kan döktü. Düzenlenen saldırıda okul çıkışı öğrencileri hedef alındı. Kanlı saldırıda 20 kişi can verdi.

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