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Esad rejimi yine sivilleri vurdu: 5 yaralı

Esad rejimi yine sivilleri vurdu: 5 yaralı.18858
  • Giriş : 05.07.2018 / 17:34:00

Beşar Esad'ın askerleri Halep'e bağlı Bab kentini kana buladı.

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Suriye'de kaos bitmiyor. Suriye lideri Beşar Esad'ın askerleri Halep'e bağlı Bab kentine saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda ölen olmazken 5 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bab'ın güneyinde muhalifler ile Esad rejimi arasındaki cephe hattında, sabah saatlerinde Tadif beldesi çevresinde başlayan çatışmalar yer yer devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.

Bab, TSK ve ÖSO unsurlarının kontrolünde bulunuyor.

TRT

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