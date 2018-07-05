Esad rejimi yine sivilleri vurdu: 5 yaralı
Suriye'de kaos bitmiyor. Suriye lideri Beşar Esad'ın askerleri Halep'e bağlı Bab kentine saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda ölen olmazken 5 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bab'ın güneyinde muhalifler ile Esad rejimi arasındaki cephe hattında, sabah saatlerinde Tadif beldesi çevresinde başlayan çatışmalar yer yer devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.
Bab, TSK ve ÖSO unsurlarının kontrolünde bulunuyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Tatil cennetinde facia! Çok sayıda kayıp var!
Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasında 2 tur teknesi battı.
Düşesin babası: Kraliyet ailesi benden kurtuldu
Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, kraliyet ailesini hedef aldı.
DEAŞ lideri Bağdadi'nin oğlu öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin oğlu öldürüldü.