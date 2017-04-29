Esad: Şeytanla karşı karşıyasınız
Ülkesinde iç savaş yaşanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, batılı ülkelerin kendisini şeytan gibi gösterdiğini belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın politikasının dahi olmadığını belirtti.
Batı’nın kendisini şeytan gibi gösterdiğini söyleyen Suriye Devlet Başkanı Esad, kendisiyle röportaj yapan TeleSUR muhabirine “Batılı bir anlayışla bakarsanız, şu anda şeytanla karşı karşıya oturuyorsunuz” dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Latin Amerika’nın önde gelen basın kuruluşlarından TeleSUR’e konuştu.
Röportajında Batı’nın kendisine yönelik bakış açısına vurgu yapan Esad, “Batılı bir anlayışla bakarsanız, şu anda şeytanla karşı karşıya oturuyorsunuz. Bu, Batı tarafından böyle pazarlanıyor” dedi.
‘TRUMP’IN HİÇBİR POLİTİKASI YOK’
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘hiçbir politikası olmadığını, bunun yerine istihbarat servisleri, Pentagon, silah üreticileri, petrol şirketleri ve finans kuruluşlarının kararlarını uyguladığını’ söyleyen Esad, şöyle devam etti: “Son birkaç haftada gördüğümüz Trump gibi retoriğini tamamen değiştirdi ve kendini derin Amerikan devleti ya da derin Amerikan rejimine bağladı.”
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