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Esad yine kan döktü: 12 sivil yaşamını yitirdi

Esad yine kan döktü: 12 sivil yaşamını yitirdi.20366
  • Giriş : 09.02.2018 / 17:50:00

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sivillere saldırı düzenledi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yine ülkeyi kana buladı. Esad rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki hava saldırılarında 12 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı öğrenildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, Humus'taki Şayrat üssünden İdlib ilinin güney kırsalındaki Has köyünde 3 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucu 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli saldırıların sürdüğünü, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır rejim ve zaman zaman Rusya'nın hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

TRT

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