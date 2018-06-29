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Esad yine kan döktü! Bu kez hastane vuruldu

Esad yine kan döktü! Bu kez hastane vuruldu.28430
  • Giriş : 29.06.2018 / 11:54:00

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesini yine kana buladı.

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Sepet Beşik

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yine kan döktü. Rejim kuvvetlerine ait savaş uçakları, ülkenin güneybatısındaki Dera ilindeki hastanesini hedef aldı.

Dera'daki bildirdiğine göre, Dera'nın doğu kırsalındaki en geniş kapasiteli tıp merkezlerinden Müseyfa Hastanesi iki hava saldırısıyla hedef alındı.

Hastanenin doktorlarından Muhammed Salih, yaptığı açıklamada, "Hastane vatandaşlara hizmet verirken Rus uçakları tarafından vakum bombalarıyla saldırıya uğradı. Bir sivil ölürken, bazılarının durumu ağır 14 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

SAMS'a (Syrian American Medical Society/Suriye- Amerikan Tıp Topluluğu) ait hastaneyi saldırıdan hemen sonra görüntüledi.

Doktor Salih, Rus uçaklarının aynı bölgede 4 tıbbi merkeze daha saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Bu saldırılarla, son iki günde Dera'da ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland da bugünkü açıklamasında, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin Dera'ya düzenlediği saldırılara ilişkin, 5 sağlık kuruluşunun vurulduğunu belirterek, bunun savaş suçu olduğu uyarısında bulunmuştu.

Dera'da bir okul da vurulmuş, tatil dönemi olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmamıştı.

TRT

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