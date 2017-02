Escobar'ın oğlu: Babam öldürülmedi

Son dönem dizi ve filmlerle gündeme gelen tarhin en zengin suçlusu Escobar'ın hayatı ile ilgili ayrıntıları oğlu tek tek anlattı. Yaşananların dizilerde anlatıldığı gibi olmadığını belirten Juan Pablo Escobar, babasının örnek alınmamasını istedi.O, tarihin gördüğü en zengin suçluydu. 1980’lerin sonunda Pablo Escobar’ın serveti şimdiki değeriyle 55 milyar dolara ulaşmıştı. Tıpkı meşhur Narcos dizisindeki gibi; deste deste paralar, lüks çiftlikler, otomobiller, helikopterler, kadınlar... Ancak Escobar’ın en yakınındaki isim, 1977’de doğan oğlu Juan Pablo Escobar, sonradan kendi seçtiği ismiyle Sebastian Marroquin’in itirazı var:“Narcos’ta babamın sürekli o lüksün tadını çıkardığı anlatılıyor. Ama öyle değildi” diyor. “Pablo Escobar: Benim Babam” kitabı Türkçe’de de çıkan Marroquin, babası öldükten sonra kaçtığı Arjantin’den sorularımızı yanıtladı, Narcos’a inat tüm gerçekleri anlattı!Pablo Emilio Escobar Gaviria, nam-ı diğer “El Patron”... En büyük uyuşturucu baronu.. Kolombiyalı fakir bir çiftçinin oğlu Escobar, kısa sürede dünyanın en zengin 7. kişisi oldu. O artık tarihin gördüğü en zengin suçluydu. 1980’lerin sonuna gelindiğinde serveti şimdiki değeriyle 55 milyar dolara ulaşmıştı. Tıpkı o meşhur Narcos dizisinde anlatıldığı gibi deste deste paralar, lüks çiftlikler, arabalar, helikopterler, kadınlar... Her şey onundu...Tabii ki şiddet, cinayetler, suikastlar ve siyasi hırs da... Hepsi Escobar’ı Escobar yapan şeylerdi. Fakat anlatılanın aksine Escobar o lüksün keyfini pek sürememiş olabilir! Öyle ki yanında 4 milyon dolar nakitle açlık çektiği günler oldu. Son yıllarında etrafında tek bir adamı kalmadı. Ailesini rehin alan hükümete karşı çaresizdi ve onları kurtarmak için ölümü seçti.Yapayalnız, bir evin çatısında hayata gözlerini yumdu. “Bunları nereden çıkarıyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim... Bunları biz değil, Escobar’ın en yakınındaki isim, oğlu Juan Pablo Escobar, sonradan kendi seçtiği ismiyle Sebastian Marroquin söylüyor. Mimar olan Marroquin, babası öldükten sonra kaçtığı Arjantin’den Habertürk’ün sorularını yanıtladı. Ve bizi hiç bilmediğimiz bir Escobar’la tanıştırdı.İşte, “Pablo Escobar: Benim Babam” kitabı (Nemesis Kitap) birkaç ay önce Türkçe’de çıkan oğul Escobar’ın gözünden “El Patron”, yani Pablo Escobar...- Herkesin babanız Pablo Escobar hakkında bir görüşü var. Kimine göre kahraman, kimine göre suçlu... Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Kendi Escobar’ınızı anlatabilir misiniz?Her şeyden önce babamdı, en iyi arkadaşımdı. Ne iş yaptığını 7 yaşında anladım. 1984’te Kolombiya Adalet Bakanı babamın ölüm emrini verince Panama’ya kaçtık.Çünkü Kolombiya hükümeti sadece babamın değil, bizim de peşimize düşmüştü. O yıl hükümetle gerçek savaşımız başladı. Oradayken babamla bir sohbetim oldu. Bana dedi ki “Bak ben bir haydudum, hayatımı kazanmak için bu işi yapıyorum.” O zaman çok küçüktüm. Dediklerinin ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Şimdi tabii ki anlıyorum. Bana hep sevgi verdi, zamanını hep benimle paylaştı. Ben de böylesine bir gerçekle yaşamak zorunda kaldım.Babam bana ve pek çok insana karşı çok iyiydi. Ama aynı zamanda kötü bir insandı. Gerçek her ikisiydi. Bana göre Pablo Escobar bu... Aynı zamanda da son yüzyılın en tanınmış uyuşturucu kaçakçısıydı. Hakkındaki diziler nedeniyle babam genç insanlar için bir süper kahramana dönüştü. Bundan hiç memnun değilim.Gençlere “Babamın yolunu takip etmeyin” diyorum. Çünkü şiddet iyi bir şey değil. Babamın arkadaşları hep ona bu yolda ilerlemesi gerektiğini söylüyordu, durması gerektiğini söyleyen sadece biz, yani ailesiydik.- Yaşıtlarınızdan çok farklı bir çocukluğunuz oldu. Mesela onlar oyuncak ayılarla oynarken, evinizdeki hayvanat bahçesinde egzotik hayvanlarınız vardı. Pablo Escobar’ın çocuğu olmak nasıldı?En başta sanki bir fantezi dünyasında yaşıyordum, kendi Disneyland’im vardı. Ama bunların tadını çıkaracak vaktimiz yoktu. Paramızın çoğu, çok kısa süre içerisinde suyunu çekti. Narcos’ta babamın sürekli o lüksün tadını çıkardığı anlatılıyor.Ama öyle değildi. Her şeyimiz yok oldu, pek çok tanıdığımız öldürüldü. Dünyadaki bütün paraya sahip olabilirsiniz ama huzurunuz yoksa neye yarar ki.HABERTURK