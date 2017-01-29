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Beşşar Esed öldü mü?

Beşşar Esed öldü mü?.15829
  • Giriş : 29.01.2017 / 23:26:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 23:35:40

Suriye'de bazı haber kaynakları, Beşşar Esed'in felç geçirdiğine dair haberler geçti.

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in felç olduğuna ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. Esed'e yakın olduğu da bilinen bazı haber kaynaklarının verdiği bilgilere göre Esed şuanda hastanede yoğun bakımda tutuluyor.

Esed'in suikaste uğradığı yönünde gelen iddiaların yanı sıra Suriye'den yazan bazı Twitter kullanıcıları, Esed'in hayatını kaybettiğini duyuruyor.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye'den yapılan resmi açıklamada Esed'in sağlığının yerinde olduğu, bu tür haberlerin bilinçli olarak servis edildiği belirtildi.

BEŞŞAR ESED KİMDİR?

Suriye Devlet Başkanı ve Suriye Baas Partisi'nin lideridir. Adı Türkçeye Beşar Esad[1], Beşşar Esed[2] veya Beşşar el-Esad olarak çevrilir.

Rejimin Facebook'taki hesabından yayınlanan mesajda, "Esed'in sağlık durumu yerinde ve her şey yolunda" yazıldı. 

1965'te Şam'da dünyaya gelen Esad, Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 1988'de tıp fakültesinden mezun olmasının ardından askerî tabip olarak Suriye ordusunda görev yaptı. Daha sonra İngiltere'ye gitti ve Londra'da oftalmoloji ihtisasını tamamladı. Abisinin 1994'te yaşamını yitirmesinin sonrasında Esad ailesinin en büyük oğlu olarak Suriye'ye döndü. Bu dönemde eğitimle ilgili çeşitli toplumsal sorumluluk projelerini örgütledi. 2000 yılında üst düzey bankacı Esma Ekras'la evlendi. Aynı yıl babasının ölümüyle boşalan cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. Asıl mesleği ve uzmanlık alanı göz doktorluğudur.

Uluslararası kamuoyu tarafından ilk anda bir reformist olduğu düşünülen Esad, Şam Baharı'nı siyasi tutuklamalar ile sona erdirerek bu uluslararası algıyı zayıflatmış ve 2011 yılı başlarında ülkesinde Baas Partisi iktidarının sona ermesini talep eden Arap Baharı gösterilerini kitlesel baskı ve askeri kuşatmalarla bastırarak bu algıyı tamamen tersine çevirmiştir. Yerel Suriye muhalefeti, Birleşik Devletler, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Ligi üyeleri defalarca kez Esad'in başkanlıktan istifasını önermiş ve talep etmişlerdir.

Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!

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