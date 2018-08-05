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Esenler'de 30 kilogram bonzai ile geçirildi!

Esenler'de 30 kilogram bonzai ile geçirildi!.17106
  • Giriş : 05.08.2018 / 10:49:00

İstanbul'un Esenler ilçesinde zehir tacirleri kıskıvrak ele geçirildi.

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Bonzai yapımında kullanılan hammadeden ele geçiren polis, gözaltına aldığı şahısları sorguya aldı.

Jandarma ekipleri,  yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen bonzai hammaddesinin (Abfubinaca) Esenler'de işlenerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Aylar süren takip sonucunda jandarma şüphelilerin ikamet adreslerine ve satışta kullandıkları araca baskın düzenledi. Araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında iki koli içerisinde birer kiloluk 30 kilitli alüminyum folyo içerisinde toplam 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden toplamda 9 ton bonzai imal edilebileceği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli  çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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