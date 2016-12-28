Esenler'de acil toplanma alanları
Deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda Esenler'de vatandaşların toplanması için 245 bin metrekare büyüklüğünde 36 alana "Acil Toplanma Bölgesi" tabelaları asıldı.
Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü ilçe sınırları içinde bulunan Ana Tahliye Alanları ile Acil Toplanma Bölgelerine tabelalar astı.
Deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda vatandaşların ilk toplanacakları yer olarak Esenler'de 30 Acil Toplanma Bölgesi belirlendi. Toplam 131 bin metrekareden oluşan alanlar genellikle mahallelerin parkları ve meydanları. Daha büyüklükteki ve toplam 113 bin 500 metrekareden oluşan 6 yer ise Ana Tahliye Alanı ilan edildi. Vatandaşların buraları bilmeleri için görünür yerlerine tabelalar asıldı. Yaşanabilecek afet durumunda vatandaşların hemen Acil Toplanma Bölgeleri ve Ana Tahliye Alanlarına gitmeleri gerekiyor.
Esenler'deki Ana Tahliye ve Acil Toplanma Bölgeleri Şunlar:
Ana Tahliye Alanları:
1- 100 Yıl Parkı
2- Havaalanı Mah. Bölge Parkı
3- Birlik Mah. deprem Parkı
4- Menderes Bölge Parkı
5- Şehir Düşünce Merkezi ve Çevresi
6- Yavuz Selim Parkı
Acil Toplanma Bölgeleri:
1- Bilali Habeş Camii Yanı Parkı
2- 821.Sokak Parkı
3- Durak Arkası Parkı
4- Çiftehavuzlar Parkı
5- İkinci Bahar Kıraathanesi
6- Hamidiye Caddesi Parkı
7- Dörtyol Meydan
8- Mareşal Fevzi Çakmak Parkı
9- Taşocağı Caddesi Parkı
10- Uhud Camii Otoparkı
11- Kazım Karabekir 1001 Sok Parkı (Karbeyaz)
12- Kemerli Giriş Parkı
13- Güneştepe Camii Bahçesi
14- Kemer Parkı
15- Dijital Kütüphane Önü
16- Menderes Bölge Parkı
17- Mimar Sinan Parkı (Muhtarlık Yanı)
18- Şehit Yakup Polat Parkı
19- Terazidere Parkı
20- Aziziye Caddesi Parkı
21- Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
22- Zekai Şengör Parkı
23- Gazi Caddesi Parkı
24- Çinçinderesi Parkı
25- Esenler Kültür Merkezi
26- Şehit Celal Demir Parkı
27- Şelale Parkı
28- 400.Sokak Parkı
29- Şehit Sedat Karaçor Parkı
30 - İbrahim Turan Parkı
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