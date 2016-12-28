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Esenler'de acil toplanma alanları

Esenler'de acil toplanma alanları.23063
  • Giriş : 28.12.2016 / 14:06:00

Esenler'de insanların acil hallerde toplanması için 245 bin metrekare büyüklüğünde 36 alana "Acil Toplanma Bölgesi" tabelaları asıldı.

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Deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda Esenler'de vatandaşların toplanması için 245 bin metrekare büyüklüğünde 36 alana "Acil Toplanma Bölgesi" tabelaları asıldı.

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü ilçe sınırları içinde bulunan Ana Tahliye Alanları ile Acil Toplanma Bölgelerine tabelalar astı.

Deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda vatandaşların ilk toplanacakları yer olarak Esenler'de 30 Acil Toplanma Bölgesi belirlendi. Toplam 131 bin metrekareden oluşan alanlar genellikle mahallelerin parkları ve meydanları. Daha büyüklükteki ve toplam 113 bin 500 metrekareden oluşan 6 yer ise Ana Tahliye Alanı ilan edildi. Vatandaşların buraları bilmeleri için  görünür yerlerine tabelalar asıldı. Yaşanabilecek afet durumunda vatandaşların hemen Acil Toplanma Bölgeleri ve Ana Tahliye Alanlarına gitmeleri gerekiyor.

Esenler'deki Ana Tahliye ve Acil Toplanma Bölgeleri Şunlar:

Ana Tahliye Alanları:

1- 100 Yıl Parkı

2- Havaalanı Mah. Bölge Parkı

3- Birlik Mah. deprem Parkı

4- Menderes Bölge Parkı

5- Şehir Düşünce Merkezi ve Çevresi

6- Yavuz Selim Parkı

Acil Toplanma Bölgeleri:

1- Bilali Habeş Camii Yanı Parkı

2- 821.Sokak Parkı

3- Durak Arkası Parkı

4- Çiftehavuzlar Parkı

5- İkinci Bahar Kıraathanesi

6- Hamidiye Caddesi Parkı

7- Dörtyol Meydan

8- Mareşal Fevzi Çakmak Parkı

9- Taşocağı Caddesi Parkı

10- Uhud Camii Otoparkı

11- Kazım Karabekir 1001 Sok Parkı (Karbeyaz)

12- Kemerli Giriş Parkı

13- Güneştepe Camii Bahçesi

14- Kemer Parkı

15- Dijital Kütüphane Önü

16- Menderes Bölge Parkı

17- Mimar Sinan Parkı (Muhtarlık Yanı)

18- Şehit Yakup Polat Parkı

19- Terazidere Parkı

20- Aziziye Caddesi Parkı

21- Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

22- Zekai Şengör Parkı

23- Gazi Caddesi Parkı

24- Çinçinderesi Parkı

25- Esenler Kültür Merkezi

26- Şehit Celal Demir Parkı

27- Şelale Parkı

28- 400.Sokak Parkı

29- Şehit Sedat Karaçor Parkı

30 - İbrahim Turan Parkı

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