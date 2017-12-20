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Esenyurt Belediye Başkanı belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanı belli oldu.17277
  • Giriş : 20.12.2017 / 15:40:00
  • Güncelleme : 20.12.2017 / 16:05:17

Esenyurt Belediyesi'nin yeni başkanı olarak Murat Altepe açıklandı.

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Görevinden istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu. Esenyurt'un yeni belediye başkanı seçine tek aday olarak katılan Murat Altepe oldu.

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