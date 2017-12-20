Esenyurt Belediye Başkanı belli oldu
Görevinden istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu. Esenyurt'un yeni belediye başkanı seçine tek aday olarak katılan Murat Altepe oldu.
HÜRRİYET
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