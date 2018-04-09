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Esenyurt'ta dehşet! Başından vurdu

Esenyurt'ta dehşet! Başından vurdu.9339
  • Giriş : 09.04.2018 / 09:38:00

Esenyurt'ta bir kadın yine aile içi şiddet kurbanı oldu.

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Sepet Beşik

Sokakta dehşet yaşandı. V.H. eşi ile tartıştıktan sonra boşanmak istediğini söyleyen D.H.'ye sokaka ortasında ateş etti. V.H'nin de olayı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği öğrenidli.

Esenyurt'ta tartıştığı eşini vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, olay, Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak'ta V.H. adlı şahıs ile eşi D.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan sonra V.H isimli şahıs, eşi D.H'ye silahla ateş etti. Eşini öldürdükten sonra V.H aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.    

Çiftin son dönemde boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.    

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TRT

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