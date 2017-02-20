Eser West: O yarı ünlü kişileri tanımıyorum
TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da açlığına yenik düşerek ayrılan yarışmacı Eser West, yarışmaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu ve ünlüler takımına sert sözlerle yüklendi.
Survivor'da bir ilke imza atıp açlığa dayanamayan Eser West yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Eser yarışmadan ayrılır ayrılmaz yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor.
BOĞAZ MANZARALI KAHVALTI
Yarışmaya katıldığı ilk günden beri açlıkla mücadele etmeye çalışan ancak zaman zaman sinir krizleri geçiren Eser West, ülkeye döner dönmez ayağının tozuyla daha önce katıldığı Kısmetse Olur programında tanıştığı ve aşk yaşadığı sevglisi Cansel Çördük'ü de alarak kahvaltı için Boğaz manzaralı bir mekana gitti.
"BÜTÜN GERÇEKLERİ ÖĞRENECEKSİNİZ"
Buradan çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşan Eser West, şu ifadeleri kullandı: "Sonunda ait oldugum yerdeyim. Huzuru yeniden kesfettim. Inanilmaz desteginiz yuregimi kabartti. Demekki dogru birsey yapmisim diyorum. Ve merak etmeyin, sizler butun gercekleri ogreneceksiniz. Arkamdan konusan 1,2 yari unlu kisileri ne yazikki tanimiyorum. Ama ekmek paralari beni konusmak ise ne mutlu bana."
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