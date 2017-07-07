Eşi öldürülen Nazlı Hamarat'ın yeni aşkı
'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen Nazlı Hamarat'ın yeni sevgilisini görenler şoke oldu. Hamarat'ın yeni sevgilisi Rus mafyası tarafından öldürülen eşi Emir Şaşmazın birebir aynısı.
Olay sonrası günlerce gündemden düşmeyen Hamarat, bir süre 5 yıllık eşinin hâlâ yaşadığını savunmuş ancak polis incelemesi sonrası Türkiye'ye getirilen cesetin, Rus mafyası tarafından öldürülen Emir Şaşmaz olduğu kesinlik kazanmıştı. Ölen eşinin olay sırasında yanında olduğu ortaya çıkan sevgilisi Vijdan Vatansever'in açıklamaları da duruma başka bir boyut kazandırmış ve Nazlı Hamarat öldürülen eşinin kendisini dolandırmaya çalıştığını öğrenmişti. Peş peşe film senaryolarını aratmayan olaylar yaşayan Hamarat, yaşadığı sıkıntılı günleri kısa sürede atlatmış ve yarışmaya da kaldığı yerden devam etmişti.
Daha sonra şarkıcılığa başlayan Hamarat'ın, son olarak aşk yaşamaya başladığı Aydın Gaffar görenleri şoke etti. Hamarat'ın aynı zamanda yurtdışı menajerliğini yapacak olan Aydın Gaffar'ın, öldürülen eşi Emir Şaşmaz'a olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.
HÜRRİYET
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