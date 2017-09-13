Eşinden çarpıcı açıklama: Ahlaksız ve reziller!
Geçtiğimiz aylarda teknede bir kadınla öpüşürken yakalanan ve o kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkan Murat Başoğlu ile ilgili Burcu Başoğlu'nun eşinden sert bir açıklama geldi.
Posta'da yer alan habere göre; Skandal görüntülerin ardından, hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde, “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti. Yeğeni de, kadının kendisi olduğunu reddetmişti.
“NE OLGA’SI?”
Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı dün savcıya gidip şu ifadeyi verdi: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.”
HABERTURK
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