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Eşinden Pelin Karahan'a bebek hediyesi

Eşinden Pelin Karahan'a bebek hediyesi.23022
  • Giriş : 08.01.2017 / 17:25:00

İkinci çocuğuna hamile olan Pelin Karahan'a eşinden büyük bir hediye geldi.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay büyük bir jest yaptı. Bedri Güntay, eşine 500 bin lira Land Rover cip hediye etti.

İlk bebeği Ali Demir'in başharflerinin yazılı olduğu bir plakası olan lüks cip güzel oyuncuyu çok sevindirdi.

Oğlu Ali Demir'in daha çok küçük olduğunu söyleyen Karahan, "Biraz daha büyüsün ondan sonra setlere döneceğim" dedi. Eşi Bedri Güntay'la çok mutlu olduğu söyleyen Karahan, "Ben oğlumun oyuncu olmasını istiyorum babası da futbolcu" dedi. Söyleşi sonunda 2015 model Land Rover marka cipine binen Karahan, basın mensuplarının "Hayırlı olsun yeni mi?" sorularını "Teşekkür ederim evet yeni" diyerek cevapladı.


PLAKASI DA ÖZEL

Pelin Karahan'ın 500 bin liralık yeni cipini eşi Bedri Güntay'ın annelik hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Karahan, arabanın plakasına da oğlu Ali Demir'in isminin baş harflerini yazdırdı. Karahan, "Türkiyenin en büyük jönü benim oğlum olacak" diyerek de eşine mesaj gönderdi

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