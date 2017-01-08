Eşinden Pelin Karahan'a bebek hediyesi
Güzel oyuncu Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay büyük bir jest yaptı. Bedri Güntay, eşine 500 bin lira Land Rover cip hediye etti.
İlk bebeği Ali Demir'in başharflerinin yazılı olduğu bir plakası olan lüks cip güzel oyuncuyu çok sevindirdi.
Oğlu Ali Demir'in daha çok küçük olduğunu söyleyen Karahan, "Biraz daha büyüsün ondan sonra setlere döneceğim" dedi. Eşi Bedri Güntay'la çok mutlu olduğu söyleyen Karahan, "Ben oğlumun oyuncu olmasını istiyorum babası da futbolcu" dedi. Söyleşi sonunda 2015 model Land Rover marka cipine binen Karahan, basın mensuplarının "Hayırlı olsun yeni mi?" sorularını "Teşekkür ederim evet yeni" diyerek cevapladı.
PLAKASI DA ÖZEL
Pelin Karahan'ın 500 bin liralık yeni cipini eşi Bedri Güntay'ın annelik hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Karahan, arabanın plakasına da oğlu Ali Demir'in isminin baş harflerini yazdırdı. Karahan, "Türkiyenin en büyük jönü benim oğlum olacak" diyerek de eşine mesaj gönderdi
TAKVİM
DİĞER HABERLER
Ünlü sunucu Ece Erken hastaneye kaldırıldı
TRT 1'deki yayına çıkamayan ünlü sunucu Ece Erken sevenlerini korkuttu.
Rüzgar Çetin kız arkadaşıyla görüntülendi
Rüzgar Çetin, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor
Ünlü çift Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun boşanacağı ortaya çıktı.
Aleyna Tilki'den ilginç Reina katliamı yorumu
Aleyna Tilki, Reina'da yaşanan katliama ilişkin açıklama yaptı.
Aslıhan, Arda ile ayrılık nedenini açıkladı
Magazin gündemine düşen ayrılık ile ilgili Aslıhan Doğan'dan açıklama geldi.