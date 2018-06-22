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Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi

Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi.14710
  • Giriş : 22.06.2018 / 15:13:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan karı-koca kavgasında kan döküldü.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kocasıyla kavga eden İpek T. isimli kadın kocası Zülfikar T.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralı adam hayatını kaybederken, genç kadın şoka girdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Zülfikar T. (39) ve eşi İpek T. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İpek T.'nin mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden bıçakladığı iddia edildi.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zülfikar T., düşerek başını merdivenlere çarptı.

Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zülfikar T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaydan sonra şoka girdiği belirtilen İpek T., önce hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İpek T.'nin, eşiyle tartışmaya başladıkları sırada biri 3 diğeri 7 yaşındaki kızlarını, etkilenmemeleri için komşularına bıraktığı öğrenildi.

NTV

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