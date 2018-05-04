Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye hapis
Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 15 yıl hapis cezası verildi.
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