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Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye hapis

Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye hapis.24657
  • Giriş : 04.05.2018 / 12:23:00

Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye hapis cezası verildi.

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Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

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