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Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımına alındı

Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımına alındı.16713
  • Giriş : 24.04.2018 / 14:41:00

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush yoğun bakımına alındı.

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Sepet Beşik

93 yaşındaki eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H.W. Bush kanına yayılan bir enfeksiyonun bulaşması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımına alındı.

McGrath, "Tedavilere yanıt veriyor ve iyileşiyor gibi görünüyor. Durumla ilgili gelişmeleri aktaracağız." şeklinde konuştu.

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