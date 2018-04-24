Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımına alındı
93 yaşındaki eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H.W. Bush kanına yayılan bir enfeksiyonun bulaşması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımına alındı.
McGrath, "Tedavilere yanıt veriyor ve iyileşiyor gibi görünüyor. Durumla ilgili gelişmeleri aktaracağız." şeklinde konuştu.
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