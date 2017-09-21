Eski Ak Parti milletvekili serbest bırakıldı!
AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun 4 aydır tutukluydu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi ile anayasal düzeni değiştirmek isteyen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 10 Mayıs'ta adliyeye sevk edilmiş ardından tutuklanmıştı.
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Uzun'a şartlı tahliye kapsamında evde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi.
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