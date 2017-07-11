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Eski albaya 2 kez müebbet!

Eski albaya 2 kez müebbet!.21922
  • Giriş : 11.07.2017 / 16:02:00

FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet cezası verildi.

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15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde 'Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı' olarak görevlenirilen eski Albay Ömer Kulaç 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Twitter'daki 'Analizi Harbi (kula_mer)' adlı hesabı Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın kullandığı belirlenmişti. 

HÜRRİYET

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