Eski albaya 2 kez müebbet!
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde 'Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı' olarak görevlenirilen eski Albay Ömer Kulaç 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Twitter'daki 'Analizi Harbi (kula_mer)' adlı hesabı Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın kullandığı belirlenmişti.
HÜRRİYET
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