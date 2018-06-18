Eski bakan İlyas Karaöz hayatını kaybetti
Muğlalı Devlet ve Tarım eski İlyas Karaöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Muğla'ya çok sayıda hizmeti bulunan ünlü siyasetçinin cenazesi 20 Haziran Çarşamba günü defnedilecek.
Görev aldığı dönemde Yatağan’da Yem ve Süt Sanayi Fabrikalarının kurulması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasının temelini oluşturan Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’nun kuruluşu, Ortaokullar, içme suları, yol ve köprü yapımları ile Muğla’ya hizmetleri bulunan İlyas Karaöz’ün cenazesi Muğla Eski Şehir mezarlığına defnedilecek.
HÜRRİYET
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