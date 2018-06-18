Facebook Twitter Rss

Eski bakan İlyas Karaöz hayatını kaybetti

Eski bakan İlyas Karaöz hayatını kaybetti.15344
  • Giriş : 18.06.2018 / 11:16:00

Devlet ve Tarım eski İlyas Karaöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Muğlalı Devlet ve Tarım eski İlyas Karaöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Muğla'ya çok sayıda hizmeti bulunan ünlü siyasetçinin cenazesi 20 Haziran Çarşamba günü defnedilecek.

Görev aldığı dönemde Yatağan’da Yem ve Süt Sanayi Fabrikalarının kurulması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasının temelini oluşturan Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’nun kuruluşu, Ortaokullar, içme suları, yol ve köprü yapımları ile Muğla’ya hizmetleri bulunan İlyas Karaöz’ün cenazesi Muğla Eski Şehir mezarlığına defnedilecek.

HÜRRİYET

Kayıp Leyla ile ilgili flaş gelişme

Demirtaş kararını açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kayıp Leyla ile ilgili flaş gelişme

Kayıp Leyla ile ilgili flaş gelişme

Kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

 

Suruç saldırısıyla ilgili bir kişiye tutuklama!

Suruç saldırısıyla ilgili bir kişiye tutuklama!

Suruç'ta gerçekleşen silahlı çatışmadan sonra bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Şehit Fethi Sekin'in babasına minibüs çarptı

Şehit Fethi Sekin'in babasına minibüs çarptı

İzmir'de gösterdiği kahramanlıklar gönüllere taht kuran şehit Fethi Sekin'in babası, kaza yaptı.

 

Türkiye yağmur altında!

Türkiye yağmur altında!

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Türkiye'nin büyük bir kesiminin yağmur altında kalacağı belirtildi.

Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Babalar Günü için bir mesaj yayınladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya