Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.
Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 10 kişi için Ankara merkezli 6 ilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 6 kişi için de Ankara merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
NTV
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