Facebook Twitter Rss

Eski başbakan ABD'de sorgulandı

Eski başbakan ABD'de sorgulandı.17388
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:50:00

Norveç'in eski başbakanı Bondevik, ABD'de havalimanında sorgulandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Norveç'in eski başbakanı Kjell Magne Bondevik de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı karardan etkilendi. Bondevik, pasaportundaki İran damgası nedeniyle 1 saat sorgulandı.

Norveç'in eski başbakanlarından Kjell Magne Bondevik, Çarşamba günü Washington Havalimanı'nda pasaportundaki İran damgası nedeniyle pasaport kontrolünde alıkonuldu.

Diplomatik pasaport taşıyan Hıristiyan Halk Partili Kjell Magne Bondevik bir saat boyunca pasaport polisi tarafından sorgulandıktan sonra ABD'ye girişine izin verildi.

Kjell Magne Bondevik ABD pasaport kontrolünce durdurulmasını kışkırtıcı olarak değerlendirerek ‘‘Sorgulama bir saat sürdü. Bir saat boyunca İran'a niçin gittiğimi, ABD'ye seyahatimin nedenini sorup durdular. ABD'ye defalarca resmi ziyarette bulunmuş eski bir başbakandan korkmaları için bir neden yoktu.

‘‘Terör korkusunu anlayabiliyorum. Ancak bütün etnik gruplara bu şekilde davranamazsınız. Son on yılda çok şey ileriye gitti. Ancak bu davranış bazı büyük ülkelerin otoriter liderlerce yönetildiğini görmek endişe yaratıyor'' diye konuştu.

Eski başbakan Kjell Magne Bondevik'e sorgulamasının ardından Trump'ın da katıldığı kilisede yemekli sabah ayin toplantısına katılmak için geldiği ABD'ye girmesine izin verildi.

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım

Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım

Trump'ın güzelliği ile dillerde olan kızı Arabella, ilginç bir paylaşımda bulundu.

Putin'den flaş karar! 16 generali görevden aldı

Putin'den flaş karar! 16 generali görevden aldı

Rus lider Vladimir Putin, ülkesinde önemli bir karara imza attı.

 

Trump'tan tehdit: Asker gönderelim

Trump'tan tehdit: Asker gönderelim

Uyguladığı dış politika eleştiri yağmuruna neden olan Trump'tan yeni açıklama geldi.

Skandal listede Türkiye de var!

Skandal listede Türkiye de var!

Amerika'da yayınlanan skandal listede Türkiye 5. sırada yer aldı.

 

Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı

Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı

Rusya Federasyonu Konseyi'nin Türk Akımı anlaşmasını onayladığı öğrenildi.

BM'den Trump'a vize tepkisi

BM'den Trump'a vize tepkisi

Trump'ın skandal kararına Birleşmiş Milletler de sessiz kalamadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya