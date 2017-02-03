Eski başbakan ABD'de sorgulandı
Norveç'in eski başbakanı Kjell Magne Bondevik de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı karardan etkilendi. Bondevik, pasaportundaki İran damgası nedeniyle 1 saat sorgulandı.
Norveç'in eski başbakanlarından Kjell Magne Bondevik, Çarşamba günü Washington Havalimanı'nda pasaportundaki İran damgası nedeniyle pasaport kontrolünde alıkonuldu.
Diplomatik pasaport taşıyan Hıristiyan Halk Partili Kjell Magne Bondevik bir saat boyunca pasaport polisi tarafından sorgulandıktan sonra ABD'ye girişine izin verildi.
Kjell Magne Bondevik ABD pasaport kontrolünce durdurulmasını kışkırtıcı olarak değerlendirerek ‘‘Sorgulama bir saat sürdü. Bir saat boyunca İran'a niçin gittiğimi, ABD'ye seyahatimin nedenini sorup durdular. ABD'ye defalarca resmi ziyarette bulunmuş eski bir başbakandan korkmaları için bir neden yoktu.
‘‘Terör korkusunu anlayabiliyorum. Ancak bütün etnik gruplara bu şekilde davranamazsınız. Son on yılda çok şey ileriye gitti. Ancak bu davranış bazı büyük ülkelerin otoriter liderlerce yönetildiğini görmek endişe yaratıyor'' diye konuştu.
Eski başbakan Kjell Magne Bondevik'e sorgulamasının ardından Trump'ın da katıldığı kilisede yemekli sabah ayin toplantısına katılmak için geldiği ABD'ye girmesine izin verildi.
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