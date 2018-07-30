Eski başkan Aziz Yıldırım'a sert yanıt!
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı mali kriz ve borç ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Gerek Sayın Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur.
Sayın Ali Koç, 24 Temmuz'da, 'Camiaya Sesleniş' adlı programın başında, Kulübümüzün, '3 Temmuz Kumpası' nedeniyle 2012-2018 yılları arasında mali açıdan büyük darbe yemiş olduğunu, 2012 yılından başlayan ve sonrasında negatife doğru giden dönem zararların olduğunu isabetle ifade etti. Ancak programın devamında bu önemli tespitlerden tamamen uzaklaştı, "kötü yönetimler" ve "yanlışta ısrar" şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi ve sürekli bu yönde açıklamalar yaptı. Şu unutulmamalıdır: yirmi yıllık yönetimimde yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlılar da olmuştur. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinin, mali yapılarında, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ organizasyonudur. Kulübümüzün bu kumpas sebebi ile uğradığı zararların sorumlusu FETÖ'nün bu etkisini azaltan, mazur gören ya da görmezden gelen her türlü açıklama sadece Fenerbahçe Spor Kulübüne zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır.
Sayın Koç'a bir konuyu da hatırlatmak isterim: Sayın Koç, 3 Temmuz'un şirket hisselerine etkisi hususunda açıklama yaparken, kumpas öncesinde kulübün sahip olduğu hisselerden %15'nin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamızın olduğunu unutmuş. Bu çalışmamızın sekteye uğramasının bugün tartışılan konunun ana nedeni olduğunu da bu yüzden kamuoyuna açıklamamıştır. Ki o süreçte Sayın Koç'un da yönetimde olduğunu hatırlatırım...
HÜRRİYET
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