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Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltında.18868
  • Giriş : 11.12.2017 / 10:22:00

Eski belediye başkanı Alemdar Öztürk, FETÖ'den gözaltına alındı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında görevden alınan Ceyhan eski Belediye Başkanı Alemdar Öztürk gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen soruşturmalar kapsamında AK Parti'den daha önce ihraç edilen ve ardından görevden alınan Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.   Operasyon kapsamında, 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 11 kişinin terör örgütü FETÖ'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia ediliyor.

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