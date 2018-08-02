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Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif

Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif.17166
  • Giriş : 02.08.2018 / 10:45:00

Eski Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar için 20 milyonluk dev bir teklif yapıldı.

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Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Aboubakar için Sevilla dev bir teklifle Porto'nun kapısını çaldı. İspanyol ekibinin reddedildiği öğrenildi.

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Joaquin Caparros'un isteği doğrultusunda harekete geçen Sevilla yönetimi, Aboubakar için 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Söz konusu haberde; Porto yönetiminin ise bu teklife sıcak bakmadığı ve golcü oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli almak istediği ifade edildi.

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