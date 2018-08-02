Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif
Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Aboubakar için Sevilla dev bir teklifle Porto'nun kapısını çaldı. İspanyol ekibinin reddedildiği öğrenildi.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Joaquin Caparros'un isteği doğrultusunda harekete geçen Sevilla yönetimi, Aboubakar için 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Söz konusu haberde; Porto yönetiminin ise bu teklife sıcak bakmadığı ve golcü oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli almak istediği ifade edildi.
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