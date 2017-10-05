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Eski Beşiktaşlı Aboubakar taraftardan af diledi

Eski Beşiktaşlı Aboubakar taraftardan af diledi.21904
  • Giriş : 05.10.2017 / 17:44:00

Eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar taraftardan af diledi.

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Büyüyen Beşik

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş-Porto maçı sonrası yaptığı hareket için taraftarlarından özür diledi.

Dragões Dergisi'ne konuşan Kamerunlu yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş yenilgisine üzüldüğünü belirterek, Ryan Babel'in soyunma odasındayken kayıt yapmasını şu sözlerle anlattı:

"Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı kutlamak için soyunma odalarına gittim. Eskiden yaptığımız gibi dans etmeye başladılar ve herkes birden üzerime atladı. Gülüşmeler oldu. Porto'nun yenilmesiyle ilgisi yok bunun, gerçekten yenildiğimiz için üzgündüm. Babel o anda telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kasti bir şey yoktu sadece videoya aldı. Böyle bir sonuca yol açacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan, takım arkadaşlarımdan ve bizi destekleyen insanlardan tekrar özür diliyorum."

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