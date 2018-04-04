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Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Suarez'i solladı

Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Suarez'i solladı.12292
  • Giriş : 04.04.2018 / 11:41:00

Eski Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, golcü furbolcu Luis Suarez'i solladı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve İngiliz takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Suarez'i bile solladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının başladığı hafta itibarı ile en çok gol atan santrforlar belli oldu. Beşiktaş'la gruplarda 4 gol kaydeden Cenk Tosun, Luis Suarez'in giremediği listede yer alamayarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının başladığı hafta itibarı ile en golcü santrforlar belli oldu. Beşiktaş'la gruplarda 4 gol kaydeden Cenk Tosun, Luis Suarez'in giremediği listede yer alamayarak önemli bir başarıya imza attı. 

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