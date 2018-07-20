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Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci evlendi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci evlendi.24724
  • Giriş : 20.07.2018 / 14:44:00

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, manken sevgilisiyle evlendi.

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Beşik Modelleri

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, kısa süredir ilişki yaşadığı manken sevgilisiyle evlendi. Ünlü futbolcu, Fulya Sever ile Roma'da antik bir binada dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitliklerini yakın arkadaşları üstlendi. Yarın akşam İstanbul'a dönecek olan ikili, işlerini nedeniyle bir hafta istanbul'da kaldıktan sonra balayına çıkacak.

FULYA SEVER KİMDİR?

Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya Sever, Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı

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