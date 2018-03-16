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Eski Beşiktaşlı Gomez'e güzel haber geldi

Eski Beşiktaşlı Gomez'e güzel haber geldi.13879
  • Giriş : 16.03.2018 / 16:58:00

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Gomez'e milli takımdan müjdeli haber geldi.

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Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Alman futbolcu Mario Gomez'in Rusya ve Brezilya ile oynanacak maçlarda oynayabileceği öğrenildi.

2015/16 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta ligde 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Mario Gomez'e Alman milli takımından müjde geldi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a transfer olan, oradan da Stuttgart'a geçen golcü futbolcu, ülkesinin Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 24 maçta 5 gol kaydedebilen Gomez, milli formayı son olarak geçtiğimiz eylül ayında Norveç ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında giymişti.

Kadroda Gomez'in yanı sıra Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan da yer aldı.

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