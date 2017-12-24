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Eski Burdur Valisi ihraç edildi

Eski Burdur Valisi ihraç edildi.12064
  • Giriş : 24.12.2017 / 11:25:00

Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, yeni çıkarılan KHK ile ihraç edildi.

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Olağanüstü Hal kapsamında yeni çıkarıla 2 Kanun Hükmünde Kararnamede önemli maddeler yer aldı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgisinin bulunduğu iddia edilen eski Burdur Valisi Hasan Kürkçü kamudan ihraç edildi.

Burdur Valiliği'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 16 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alındı. Daha sonra Antalya'ya getirilen Hasan Kürklü, 10 Ekim'de tutuklandı. Hasan Kürklü, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KHK ile kamudan ihraç edildi. Kararname ile Burdur'un Bucak ilçesinde görevli imam, Kuran kursu öğretmeni, Gölhisar ilçesinde de infaz koruma memuruyla imam da ihraç edildi.

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