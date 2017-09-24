Facebook Twitter Rss

Eski büyükelçiye FETÖ'den hapis cezası

Eski büyükelçiye FETÖ'den hapis cezası.9491
  • Giriş : 24.09.2017 / 11:52:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 14:01:25

FETÖ soruşturması kapsamında eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun için istenen ceza belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır aranırken 31 Temmuz'da  tutuklanan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında iddianame  hazırlandı.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin raporu  ile Şentürk Uzun'un yöneticisi olduğu YÖNETDER ile FETO/PDY bağlantısını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 1 yıl sonra da  yakalandığı anlatıldı.

Sanığın yakalandığı adreste yapılan aramada, bilgisayarda yazılan  arama esnasında yapılabilecekler başlıklı arkalı önlü talimatların yer aldığı  bir kağıt ile Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben aramaya katılan kolluk  görevlilerinin şikayet edilerek ''görevi kötüye kullanmak, tehdit ve  hakaret'' suçunu işlediklerine dair 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ele  geçirildiği belirtildi.

Uzun'un OHAL Kararnamesiyle kapatılan FETO/PDY bağlantılı  derneklerden Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile  Vizesiz Avrupa Derneği'ne üye olduğu, Kaymakam Daire Başkanlığı ve son olarak  Gana Büyükelçiliği görevlerinde bulunduğu ve daire başkanlığı döneminde TUSKON'un toplantılarına katıldığı ifade edilen iddianamede, Uzun'un 672 Sayılı  KHK ile görevinden ihraç edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın cep telefonunda 09 Kasım 2014'ten itibaren  örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının FETO/PDY ana çatı soruşturması kapsamında örgütün üst  düzey yetkililerinden Osman Karakuş, Sait Aksoy, Mustafa Muhammed Güner, Ahmet  Can ve Abdullatif Kaplan ile irtibatlı olduğu belirtilerek, Uzun'un ifadesinde  hakkındaki suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.

ByLock kullanması, FETO/PDY bağlantılı derneklere üye olması,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETO/PDY ana çatı soruşturması  şüphelileriyle irtibatı bulunması, örgütle müzahir TUSKON'un toplantılarına  katılması ve diğer hususlar değerlendirildiginde Uzun'un silahlı terör  örgütü FETO/PDY'ye üye olduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği  ifade edilen iddianamede, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Uzun hakkındaki iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi. Sanık Uzun önümüzdeki günlerde hakim karşısına  çıkacak.

TRT

NBA yıldızından Trump'a: Serseri!

İran, Kuzey Irak'ı bombalıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Korkunç cinayette flaş gelişme!

Korkunç cinayette flaş gelişme!

Mersin'in Erdemli ilçesinde işlenen korkunç cinayette önemli gelişmeler yaşandı.

TSK'dan Gara açıklaması!

TSK'dan Gara açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.

 

Okul servisinde skandal olay

Okul servisinde skandal olay

Okul servisinden skandal bir olay yaşandı. 9 yaşındaki bir öğrenci, üst sınıf öğrenciler tarafından

Mide bulandıran haber Bursa'dan!

Mide bulandıran haber Bursa'dan!

Bursa'dan mide bulandıran bir haber geldi. 12 şüpheli, 12 yaşındaki kısa cinsel istismardan tutuklan

 

Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi

Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Bahçeli'nin avukatı açıkladı! Hapsi isteniyor!

Bahçeli'nin avukatı açıkladı! Hapsi isteniyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Ozan Arif ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya