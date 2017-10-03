Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani öldü!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'de yayın yapan Rudaw, çarpıcı bir haberi duyurdu. Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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