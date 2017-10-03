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Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani öldü!

Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani öldü!.21244
  • Giriş : 03.10.2017 / 17:57:00
  • Güncelleme : 03.10.2017 / 17:56:15

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'de yayın yapan Rudaw, çarpıcı bir haberi duyurdu. Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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