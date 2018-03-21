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Eski cumhurbaşkanı yeniden gözaltına alındı

Eski cumhurbaşkanı yeniden gözaltına alındı.10960
  • Giriş : 21.03.2018 / 12:11:00
  • Güncelleme : 21.03.2018 / 12:15:10

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gözaltına alındı.

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgusu sürüyor. Dün gözaltına alınan 63 yaşındaki Sarkozy geceyi evinde geçirdikten sonra bu sabah tekrar polis merkezine götürüldü.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki usulsüzlük soruşturması 5 yıldır sürüyor.

Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2007'deki kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasadışı mali destek sağladığı iddia ediliyor.

Sarkozy dün gözaltına alınarak sorgulandı. Polis merkezinden gece geç saatlerde ayrılan Sarkozy geceyi evinde geçirdi.

Sabah avukatıyla birlikte yeniden polis merkezine gitti. Fransa'da gözaltı süresi 48 saat.

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