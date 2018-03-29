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Eski cumhurbaşkanı için karar verildi

Eski cumhurbaşkanı için karar verildi.10960
  • Giriş : 29.03.2018 / 17:44:00

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicalas Sarkozy için karar verildi.

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2007 seçim kampanyasındaki usulsüzlük nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicalas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verildi.

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