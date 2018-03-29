Eski cumhurbaşkanı için karar verildi
2007 seçim kampanyasındaki usulsüzlük nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicalas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verildi.
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