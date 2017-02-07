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Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri serbest!

Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri serbest!.19313
  • Giriş : 07.02.2017 / 15:21:00

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan  Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.  Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, FETÖ soruşturması kapsamında 16  Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Jandarma tarafından gözaltına alınmış  ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay  Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer 7  albay Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden  4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış  yasağı konularak serbest bırakıldı.  Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik  görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre  başyaverliğini yapmıştı.

TRT

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