Facebook Twitter Rss

Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri tutuklandı

Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri tutuklandı.15355
  • Giriş : 16.02.2017 / 15:37:00

Eski Cumhurbaşkanlığı Kurmay Bekir Furkan Özdaban yaveri tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın tutuklandığı öğrenildi.

Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'ta jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi. Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

Darende Kaymakamı ve eşi gözaltında

Mustafa Denizli, Eskişehirspor ile imzayı attı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!

Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!

Şubat ayında ülke genelinde grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı.

Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor

Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor

Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı dava devam ediyor.

 

Onlar hacca kurasız gidecek

Onlar hacca kurasız gidecek

Bundan sonra gazi ve şehit yakınları hacca kurasız gidecek.

Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı

Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı

Yüz nakli olan Recep Sert, işten çıkarılmasıyla zor günler geçiriyor.

 

YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyecekti

Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyecekti

Gizli tanığın ifadesindeki Erdoğan ayrıntısı duyanları şoke etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya