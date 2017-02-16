Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın tutuklandığı öğrenildi.
Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'ta jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi. Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.
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