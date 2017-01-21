Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti
Ünlü siyasetçi Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Halefoğlu'nun cenazesi 23 Ocak Pazartesi günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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