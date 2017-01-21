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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti.10536
  • Giriş : 21.01.2017 / 16:00:00

98 yaşındaki başarılı siyasetçi Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti.

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Ünlü siyasetçi Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Halefoğlu'nun cenazesi 23 Ocak Pazartesi günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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