Eski Fenerbahçeli Emenike İstanbul'da
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolu Emenike, Ankaragücü ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.
Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü transferde düğmeye bastı. Kadrosuna son olarak Faslı sol kanat Younes Mokhtar’ı dahil eden Sarı lacivertliler golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Ankara temsilcisi gündemine teknik direktör İsmail Kartal’ın eski talebesini aldı.
Ajansspor’dan Salim Manav’ın elde ettiği bilgiye göre; Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos ve Las Palmas’da geçiren Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emmanuel Emenike ile transfer görüşmelerine başladı.
Ülkemizde Karabükspor ve Fenerbahçe’de forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı santrfor kariyerinde Spartak Moskova, West Ham, Olympiakos ve Las Palmas takımlarında görev aldı.
Geçen sezonun ikinci yarısında İspanyol takımı Las Palmas’a transfer olan ve orada da tutunamayan Emmanuel Emenike, antrenman yapılırken ''Uykum var'' diyip antrenmandan ayrılmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçen sezonun ilk yarısında Olympiakos'ta disiplinsiz hareketler sergileyen ve kadro dışı kalan 31 yaşındaki futbolcu, Las Palmas'ta da kendisini gösterememiş ve ligde forma giymemişti.
FANATİK
DİĞER HABERLER
İşte futbolcu Tarık Çamdal'ın yeni adresi
Galatasaray ile yollarını ayıran futbolcu Tarık Çamdal'ın yeni adresi belli oldu.
O 3 oyuncu, Fikret Orman'ı çileden çıkardı
Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu, Fikret Orman'ı çileden çıkardı.
Fikret Orman, Vida'nın fiyatını belirledi
Golcü oyuncu Vida için fiyatı Başkan Fikret Orman belirledi.
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da golcü oyuncu Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor.
Teknik adam Şenol Güneş küplere bindi
Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, küplere bindi.
Maradona'dan açıklama: Ben Filistinliyim
Arjantinli oyuncu Maradona'dan Filistin ile ilgili açıklama geldi.