Eski Fenerbahçeli Moussa Sow Bursaspor'da
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, Bursaspor ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Sow, en son BAE takımı El-Ahli'de top koşturmuştu.
Sow, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu söyledi.
Bursaspor'a güzel şeyler katabilmek için geldiğini belirten Sow, şunları kaydetti:
"Umarım Bursaspor'a yeni bir umut getiririm. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Önemli olan takıma bir şeyler katabilmek. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük taraftar olduklarını biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler."
Kulüp başkanı Ali Ay ise Sow'u teknik direktör Paul Le Guen ve Bursaspor taraftarının çok istediğini dile getirdi.
Sow'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:
"Biz 6 aylık, sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. İnşallah kendisi çok iyi performans gösterir, biz de kendisini beğeniriz ve sezon sonunda devam kararı alırız. Sow'a çok teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de kendisini istedi ama o karakter örneği göstererek bizi tercih etti. Hepimiz kendisini golleri, röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah Bursa'da da bu gollerine devam eder ve takımımızı daha üst seviyelere çıkartırız."
Konuşmaların ardından Sow, kendisini 6 aylığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
ŞAMPİY10
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