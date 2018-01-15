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Eski Fenerbahçeli Moussa Sow Bursaspor'da

Eski Fenerbahçeli Moussa Sow Bursaspor'da.14374
  • Giriş : 15.01.2018 / 15:42:00

Eski Fenerbahçeli oyuncu Moussa Sow Bursaspor'a transfer oldu.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, Bursaspor ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Sow, en son BAE takımı El-Ahli'de top koşturmuştu.

Sow, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor ile anlaştığı için mutlu  olduğunu söyledi.

Bursaspor'a güzel şeyler katabilmek için geldiğini belirten Sow,  şunları kaydetti:

"Umarım Bursaspor'a yeni bir umut getiririm. Bu formayı giymek benim  için büyük bir mutluluk. Önemli olan takıma bir şeyler katabilmek. Taraftarlara  teşekkür ediyorum. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük taraftar  olduklarını biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler."

Kulüp başkanı Ali Ay ise Sow'u teknik direktör Paul Le Guen ve  Bursaspor taraftarının çok istediğini dile getirdi.

Sow'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Biz 6 aylık, sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. İnşallah  kendisi çok iyi performans gösterir, biz de kendisini beğeniriz ve sezon sonunda  devam kararı alırız. Sow'a çok teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de kendisini  istedi ama o karakter örneği göstererek bizi tercih etti. Hepimiz kendisini  golleri, röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah Bursa'da da bu gollerine  devam eder ve takımımızı daha üst seviyelere çıkartırız."

Konuşmaların ardından Sow, kendisini 6 aylığına yeşil-beyazlı renklere  bağlayan sözleşmeye imza attı.

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