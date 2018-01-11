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Eski Fenerbahçeli Sow, Süper Lig'e dönüyor

Eski Fenerbahçeli Sow, Süper Lig'e dönüyor.22104
  • Giriş : 11.01.2018 / 10:03:00

Fenerbahçe'de forma giyen Mousse Sow, Süper Lig'e dönüyor

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen golcü oyuncu Mousse Sow, Süper Lig'e dönüyor.

Bursaspor golcü arayışlarında Moussa Sow ile sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere prensip anlaşmasına vardı.

Bursaspor, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Moussa Sow transferinde mutlu sona yaklaştı. Yeşil-beyazlı yönetim, golcü arayışlarında Senegalli yıldızı listesinin başına alırken, oyuncu ve kulübü Al-Ahli Dubai ile prensip anlaşmasına vardı.

Buna göre sezon sonuna kadar Sow'u kiralayacak olan Bursaspor, kiralama bedeli olarak ise 750 bin Euro ödeyecek. Sow'un önümüzdeki hafta Salı günü Bursa'ya gelmesi beklenirken, resmi imzalarında atılacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, sarı lacivertli ekip ile 185 maça çıkarken 75 gol kaydetti ve 32 asist gerçekleştirdi.

Bu sezon ise Al-Ahli Dubai'de 8 maça çıkan Sow, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

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