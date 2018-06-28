Eski futbol hakemi, çıkan kavgada bıçaklandı
Eski Futbol hakemi Murat Türker, sitede yöneticilik yapan H.G. ile kavga çıktı. Yaralanan Türker'in 112 Acil Servis ekince Turgutlu Devlet Hastenesine kaldırıldığı öğrenildi.
Şüpheli H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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